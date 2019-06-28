В Соединенных штатах Америки произошла жуткая авиакатастрофа. Два человека погибли в результате катастрофы в штате Северная Каролина. Об этом сообщает в пятницу американский телеканал ABC News.

"Два человека погибли, еще один ранен в результате падения одномоторного самолета на дом в городке Хоуп Милс в Северной Калифорнии ", - говорится в сообщении СМИ.

Известно, что инцидент произошел накануне поздно вечером.

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Среди погибших - пилот и один человек, находившийся в доме в момент аварии. Они погибли на месте. Третье лицо получила "серьезные травмы" и был доставлен в медицинский центр в городе Фийеттвилл.

На фото с места происшествия видно разрушен одноэтажный дом, часть которого полностью уничтожена и не имеет даже остатков стен. Расследованием инцидента занимаются следователи Национального Комитета безопасности перевозок и Федерального агентства гражданской авиации.

Причина аварии устанавливается следователями.

Раньше сообщалось о том, что в Нью-Йорке вертолет рухнул на крышу небоскреба в центре Манхеттена. Известно, что пилот погиб, а на крыше здания начался пожар. А также Зеленский отреагировал на авиакатастрофу Ми-8. Кроме того, 30 мая во Львовской области объявили днем траура по членам авиабригады, погибшим во время тренировочного полета над Ривне.