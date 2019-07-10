Росія не виводила свої війська з Венесуели. Вони і досі там. Так голова Південного командування збройних сил США адмірал Крейг Фоллер прокоментував заяви Москви про те, що російських військ у латиноамериканській країні немає.

Відтак, за його словами, нещодавні повідомлення російських офіційних осіб про відкликання більшої частини своїх військових підрозділів з Венесуели - не відповідають дійсності.

Нагадаю, з 23 січня у Венесуелі триває політична криза. Тоді лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом країни, а Ніколаса Мадуро закликав скласти свої повноваження.

США, Канада та більшість європейських країн підтримали опозиціонера. Тоді як Москва та ще низка латиноамериканських урядів стали на бік чинної влади Венесуели.