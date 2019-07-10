Престижною міжнародною нагородою відзначили сьогодні народного депутата Борислава Березу. Орден Хреста Терри Маріани від президента Естонії вручили за покращення співпраці між Україною та Естонією. Борислав Береза очолює міжпарламентський комітет співпраці між нашими країнами. На цій посаді нардеп вже п'ять років.

За цей час допомагав у вирішенні проблем громадян Естонії в Україні, налагоджував культурний обмін та допомагав розвивати бізнес. Подібну нагороду українцю вручають вперше.

"Естонія невелика країна, але з дуже великим потенціаллом. Естонці передали нам дуже велику кількість технологій, які ми повинні використовувати. ми зара співпрацюємо з ними в великому кількості напрямків. Єдине питання, щоби це не зупинилося, а продовжувалося і щоб був результат. І я дякую президенту естонії, яка нагородила мене цьою нагородою", - говорить Борислав Береза, народний депутат, голова групи міжпарламентських відносин Україна - Естонія.