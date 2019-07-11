В Киеве на детской площадке мужчина изрезал ребенка Фото: Pixabay

В Киеве на детской площадке на улице Елены Телиги мужчина ножом порезал ребенку пальцы на руках и зверски избил молодого парня, который заступился за ребенка. Об этом сообщает "УНН".

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Известно, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на ребенка и порезал ему пальцы. Правонарушителем оказался 24-летний киевлянин.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по части 4 статьи 296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

На время следствия мужчина по решению суда будет находиться под ночным домашним арестом.

Ранее сообщалось, что халатность отца "убила" 10-летнего ребенка.