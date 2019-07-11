В Киеве на детской площадке мужчина изрезал ребенка [ Редактировать ]
В Киеве на детской площадке на улице Елены Телиги мужчина ножом порезал ребенку пальцы на руках и зверски избил молодого парня, который заступился за ребенка. Об этом сообщает "УНН".
Известно, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на ребенка и порезал ему пальцы. Правонарушителем оказался 24-летний киевлянин.
По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по части 4 статьи 296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
На время следствия мужчина по решению суда будет находиться под ночным домашним арестом.
Ранее сообщалось, что халатность отца "убила" 10-летнего ребенка.
по теме
Смерть детей под Одессой: всплыли шокирующие подробности
В понедельник, 1 июля, в селе Черное Одесской области произошло возгорание жилого дома
В Киеве трагически погиб четырехлетний ребенок
Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства падения ребенка с балкона квартиры
В Киеве 7-летний ребенок выпал с балкона
В Киеве с балкона второго этажа выпал 7-летний ребенок и погиб
В Днепре нашли окровавленный труп
В воскресенье, 7 июля, в Днепре на Набережной Победе нашли труп мужчины с ножевыми ранениями
На Багамах разбился вертолет: погиб известный миллиардер (фото)
В результате крушения вертолета на Багамах погибли семь человек, на борту также находился 61-летний угольный магнат