Верховная Рада Украины приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетнего или несовершеннолетнего и лица, не достигшего половой зрелости".

Известно, что "за" принятие соответствующего решения выступили 247 народных депутатов.

Читайте также Кабмин увеличил отпуск воспитателям детсадов

Внесенные изменения усилят ответственность за изнасилование и развращение несовершеннолетних. В частности, согласно статье 152, наказание предусматривает применение принудительной химической кастрации. При этом ее не будет применяться к лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет, и к лицам, старше 65 лет.

Согласно закону, наказание в виде принудительной химической кастрации заключается в принудительном введении осужденному антиандрогенных препаратов, состоящих из химических веществ, должны уменьшить либидо и сексуальную активность.

Раньше сообщалось о том, что Верховная Рада Украины приняла Избирательный кодекс, который изменит систему избрания депутатов.