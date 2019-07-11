Педофилов будут кастрировать: Рада приняла законопроект [ Редактировать ]
Верховная Рада Украины приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетнего или несовершеннолетнего и лица, не достигшего половой зрелости".
Известно, что "за" принятие соответствующего решения выступили 247 народных депутатов.
Внесенные изменения усилят ответственность за изнасилование и развращение несовершеннолетних. В частности, согласно статье 152, наказание предусматривает применение принудительной химической кастрации. При этом ее не будет применяться к лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет, и к лицам, старше 65 лет.
Согласно закону, наказание в виде принудительной химической кастрации заключается в принудительном введении осужденному антиандрогенных препаратов, состоящих из химических веществ, должны уменьшить либидо и сексуальную активность.
Раньше сообщалось о том, что Верховная Рада Украины приняла Избирательный кодекс, который изменит систему избрания депутатов.
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