Мужчина с инвалидностью изнасиловал 11-летнего ребенка [ Редактировать ]
В Нежине задержали мужчину, который заманил 11-летнею девочку в лесополосу и совершил сексуальное насилие, передает "Корреспондент".
Известно, что 51-летний мужчина угостил ребенка сладостями, после чего совершил преступление.
Во время проведения розыскных мероприятий выяснилось, что злоумышленником является житель соседнего поселка, инвалид II группы.
Правоохранители изъяли ряд вещественных доказательств. В содеянном мужчина сознался. Полиция открыла уголовное производство по статье "сексуальное насилие, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия". Такое правонарушение карается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.
Ранее сообщалось, что мужчина свел счеты с жизнью после неудачной попытки убийства.
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