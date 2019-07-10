Под Киевом мужчина свел счеты с жизнью после неудачной попытки убийства. Об этом сообщает "Сегодня".

Известно, что мужчина напал с отверткой на свою бывшую возлюбленную.Бывшие гражданские супруги работали на одном из местных предприятий, где и произошел конфликт. Находясь в раздевалке, они поссорились, и после словесной перепалки мужчина схватил отвертку и четыре раза ударил женщину в разные части тела, тем самым, задев легкое.

Затем мужчина пошел домой, взял гладкоствольное ружье, вышел во двор и застрелился.

Сейчас пострадавшая, у которой четверо маленьких детей, находится в больнице с проникающим ранением грудной клетки.

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