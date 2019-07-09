В понедельник, 8 июля, в Винницкой области произошел вопиющий инцидент. 65-летний мужчина напал и изнасиловал 7-летнюю девочку. Об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

По предварительной информации, 65-летний мужчина является психически больным.

Пострадавшую девочку доставили в Центр матери и ребенка. Предварительный диагноз: изнасилование и кровотечение.

Ранее сообщалось, что под Харьковом в камышах нашли труп мужчины, а также под Днепром мужчина изнасиловал и убил 13-летнюю девочку.