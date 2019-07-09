Под Винницей пенсионер изнасиловал ребенка [ Редактировать ]
В понедельник, 8 июля, в Винницкой области произошел вопиющий инцидент. 65-летний мужчина напал и изнасиловал 7-летнюю девочку. Об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.
По предварительной информации, 65-летний мужчина является психически больным.
Пострадавшую девочку доставили в Центр матери и ребенка. Предварительный диагноз: изнасилование и кровотечение.
Ранее сообщалось, что под Харьковом в камышах нашли труп мужчины, а также под Днепром мужчина изнасиловал и убил 13-летнюю девочку.
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