Выход новых iPhone: появились первые цены [ Редактировать ]
В сентябре, по традиции, состоится презентация новых моделей iPhone от Apple. По слухам, они должны получить названия iPhone 2019 или или iPhone XI. Информации о новинках уже достаточно много. Теперь инсайдеры даже назвали стоимость будущих новинок. О ценах на новые устройства пишет wccftech.
Цена iPhone Xr 2019
Преемник относительно доступного iPhone Xr будет продаваться в Китае по цене 6800 юаней (это около 1000 долларов или 26 тысяч гривен). Стоимость iPhone Xr в Украине сейчас составляет чуть более 20 тысяч гривен.
iPhone Xs 2019
Новая версия iPhone Xs будет оценена в 1290 долларов (33 500 гривен). Сейчас в Украине цены на iPhone Xs стартуют от 32 500 гривен.
iPhone Xs Max 2019
Крупнейший в линейке iPhone будет стоить в Китае 1420 долларов (почти 37 тысяч гривен). У украинских ритейлеров этот прошлогодний флагман можно приобрести за 35 тысяч гривен.
Ранее мы писали о том, что ребенок заблокировал планшет отца почти на полвека, а также Apple представила виртуальную кредитную карту.
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