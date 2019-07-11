Цена iPhone Xr 2019

Преемник относительно доступного iPhone Xr будет продаваться в Китае по цене 6800 юаней (это около 1000 долларов или 26 тысяч гривен). Стоимость iPhone Xr в Украине сейчас составляет чуть более 20 тысяч гривен.

iPhone Xs 2019

Новая версия iPhone Xs будет оценена в 1290 долларов (33 500 гривен). Сейчас в Украине цены на iPhone Xs стартуют от 32 500 гривен.

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iPhone Xs Max 2019

Крупнейший в линейке iPhone будет стоить в Китае 1420 долларов (почти 37 тысяч гривен). У украинских ритейлеров этот прошлогодний флагман можно приобрести за 35 тысяч гривен.