В Днепре на пляже двое мужчин жестоко избили парня и девушку [ Редактировать ]
В пятницу, 12 июля, в Днепре на плаже случился жуткий инцидент. Известно, что парень и девушка прогуливались по пляжу парень прогуливался по пляжу, на их пути встретились двое мужчин, которые оскорбляли друг друга. Не вытерпев нецензурной лексики, которую слышала девушка, парень попросил мужчин не ссориться, передает пресс-служба Патрульной полиции Днепропетровской области.
Увидев на своем горизонте человека, который вмешался в их разговор, мужчины прекратили обоюдные оскорбления и "перекинулись" на парня. В результате завязалась драка. Парень получил удары по голове и рукам, а девушка - перелом руки.
Нападавшие убежали, а на место вызвали патрульных. Через некоторое время, во время отработки территории, инспекторам удалось найти похожих по приметам мужчин. Пострадавших госпитализировали, а на место вызвали следственно-оперативную группу.
Фото: Информатор
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