В Киеве в Днепровском районе во время застолья между тремя мужчинами возник конфликт, который закончился дракой. Вследствие ссоры два человека получили серьезные ножевые ранения, передает пресс-служба Нацполиции Киева.

По предварительной информации, стычки происходили в подвальном помещении, где мужчины употребляли алкогольные напитки. Один из компании в ходе конфликта схватил кухонный нож и напал на двух других: одного мужчину он ранил в живот, а другого в область грудной клетки.

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Подозреваемого задержали на месте происшествия. Также известно, что один из пострадавших скончался.

На задержанного открыли уголовное производство по части 1 статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и части 1 статьи 115 (умышленное убийство). Мужчина свою вину признал. Рассмотрев дело суд вынес вердикт: следующие восемь с половиной лет убийца проведет в тюрьме.

Ранее сообщалось, что в Киеве двое мужчин избили и изнасиловали девушку.