В "Жулянах" произошло ЧП: появилось жуткое видео с места крушения [ Редактировать ]
В пятницу, 12 июля, в аэропорту "Киев" за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился Boeing 737-300.
В сети уже появилось видео с места крушения. На борту лайнера находилось 139 человек. Запись ЧП в Facebook опубликовал очевидец.
"Сегодня испытал на себе как оно оказаться внутри самолета который слетает с полосы, ломает шасси и ползет на брюхе, цепляя двигателем кочки. Ощущение неприятное! Было страшно! И перепуганные пассажиры, и легкая паника у людей", - написал мужчина.
Очевидец отметил, что службы аэропорта быстро среагировали на ЧП: "Отдельно могу сказать, что работа бортпроводников была выше всяких похвал! Очень грамотно, спокойно, не допуская паники организовали эвакуацию. Молодцы! Поэтому всем рекомендую; надо слушать этих людей, они работают, что бы при необходимости сохранить нам жизнь!".
Напомним, в Киеве в аэропорту Жуляны произошел инцидент. Известно, что у самолета компании Belavia сломалось шасси.
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