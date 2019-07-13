В пятницу, 12 июля, в аэропорту "Киев" за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился Boeing 737-300.

В сети уже появилось видео с места крушения. На борту лайнера находилось 139 человек. Запись ЧП в Facebook опубликовал очевидец.

"Сегодня испытал на себе как оно оказаться внутри самолета который слетает с полосы, ломает шасси и ползет на брюхе, цепляя двигателем кочки. Ощущение неприятное! Было страшно! И перепуганные пассажиры, и легкая паника у людей", - написал мужчина.

Очевидец отметил, что службы аэропорта быстро среагировали на ЧП: "Отдельно могу сказать, что работа бортпроводников была выше всяких похвал! Очень грамотно, спокойно, не допуская паники организовали эвакуацию. Молодцы! Поэтому всем рекомендую; надо слушать этих людей, они работают, что бы при необходимости сохранить нам жизнь!".

Напомним, в Киеве в аэропорту Жуляны произошел инцидент. Известно, что у самолета компании Belavia сломалось шасси.