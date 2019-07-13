В Киеве в аэропорту Жуляны произошел инцидент. Известно, что у самолета компании Belavia сломалось шасси. Об этом сообщает tyt.by.

Известно, что это произошло с самолетом во время посадки. В результате он вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы примерно на 100 м.

Также стоит отметить, что все вылеты из-за этого задержали на неопределенный период. По предварительной информации издания пострадавших нет.

На сайте аэропорта отмечается, что 9 рейсов были отменены, еще 4 самолета вылетят с задержками. Пресс-служба авиакомпании пока не прокомментировала инцидент.

Ранее сообщалось, что пилот потерял сознание во время полета, а также столкнулись два пассажирских самолета.