Напад на телеканал 112 Україна. Вночі невідомі обстріляли приміщення з гранатомету. Інцидент кваліфікують як теракт.

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Все сталося сьогодні о третій ночі. До поліції зателефонували мешканці Шевченківського району, які почули вибух. Коли ж на місце події прибули патрульні - виявили пошкоджений фасад будівлі телеканалу.

Пострілом, стіну будівлі пробило наскрізь. Ніхто з працівників 112-го та перехожих не постраждав. Правоохоронці відправили на експертизу відстріляний тубус від гранатомета, який знайшли неподалік. Відкрили кримінальне провадження за статтею теракт.

Вдень працівники телеканалу звернулися по допомогу до дипмісій і міжнародних організацій. Зокрема, гендиректор каналу Єгор Бенкендорф теж виступив зі зверненням. За його словами, на щастя ніхто зі співробітників не постраждав. Втім, він закликав Офіс Президента та уряд не залишити цей інцидент без уваги, адже в Україні неприпустимо використовувати силу щодо ЗМІ.

Зі зверненням на сайті 112-го виступив і власник каналу Тарас Козак. Він назвав інцидент черговою загрозою незалежним медіа. А також закликав силовиків негайно відреагувати на ситуацію.

З обуренням виступила також міжнародна редакційна рада каналу. Її члени підготували листа, в якому закликали втрутитися у ситуацію міжнародну спільноту, українських силовиків та Президента. Вони наголосили на тому, що в Україні регулярно порушують права ЗМІ, тож готують лист до правозахисних міжнародних організацій.

Нагадаємо, у вересні 2016 року стався напад і на Службу інформації телеканалу "Інтер" - зокрема, наш офіс підпалили. Силами журналістів та нардепів було проведено власне розслідування. І врешті справу правоохоронці кваліфікували як теракт.

Втім, слідство досі не завершено. І винні не покарані.

Напади на українські медіа псують репутацію країни на міжнародній арені, - так вважає співголова "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко.

Щодо пошуку винних - політик висловився однозначно. В ефективність розслідувань правоохоронців не вірить. Каже - захистити свободу слова зможе лише новий склад парламенту.

"Они боятся, что выйдут на своих же представителей все эти террористические акты. Я не верю в справедливость правосудия, потому что сегодняшняя власть демонстрирует свою бесхребетность в борьбе с националистами. И одновременно, жестко преследует политических оппозиционеров.

Запугать журналистов телеканала, не говорить правду и разбежаться.

На самом деле, предыдущая власть "раскочегарила" националистов. Сегодняшняя власть пока не может с ними справится. И этот антинародный гнусный террористический акт видит весь мир. Видит отношение к свободной прессе. Это очень прискорбно, что так произошло.

Мы категорически осуждаем подобные проявления. И считаем, что правительство, власть - должны немедленно расследовать этот инцидент и наказать виновных. Слава Богу, что не пострадали люди", - наголосив Юрій Бойко, народний депутат, співзасновник "Опозиційної платформи - За життя".

Незважаючи на обурення і журналістів, і політиків, реакції влади - ані Президента, ані прем'єра - на інцидент щодо обстрілу телеканалу "112 Україна" немає.

Нагадаємо, це вже другий напад на ЗМІ, котрий правоохоронці кваліфікували як теракт.