Далеко не каждый знает, что выбор цвета рубашки может значительно повлиять на результат собеседования. Так, нумерологи рекомендуют каждому узнать свой счастливый и несчастливый цвет, чтобы влиять на свою судьбу. Если ваш счастливый цвет оранжевый, а вы надели зеленую блузу - результат встречи может быть негативным.

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Итак, давайте разберемся, какой цвет является счастливым именно для вас, а какой, нужно избегать на основании вашей даты рождения:

Ваш счастливый цвет

Счастливые цвета для людей, рожденных 1, 10, 19 и 28 числа: оранжевый и желтый.

Людям, рожденным 1,10, 19 и 28 числа эти цвета принесут удачу и успех, а также подарят энергию. Как правило, это смелые, мужественные и честные личности. Поскольку этими людьми управляет Солнце, все оттенки оранжевого и желтого являются для них самыми удачными.

Счастливый цвет для людей, рожденных 2, 11, 20 и 29 числа: зеленый.

Как правило, это творческие натуры, их счастливый цвет- зеленый. Человек, рожденный в эти дни, попадает под влияние Луны. Цвета, которые вы должны избегать, это красный и черный.

Счастливые цвета для людей, рожденных 3,12, 21 и 30 числа:оранжевый и розовый.

Люди, рожденные 3, 12, 21 и 30 числа, попадают под влияние Юпитера или номера 3 в нумерологии. А вот черный, темно-синий и темно-зеленый цвета лучше всего избегать.

Счастливые цвета для людей, рожденных 4, 13, 22 и 31 числа: все оттенки синего и голубого.

Люди, которые родились 4, 13, 22 и 31 числа, находятся под покровительством планеты Раху, их число в нумерологии - 4. А вот черного цвета, рекомендуется, избегать.

Счастливый цвет для людей, рожденных 5, 14 и 23 числа: серый.

Люди, рожденные в эти даты, попадают под влияние планеты Меркурий или номера 5. От черного и темно-зеленых цветов лучше всего им отказаться.

Счастливые цвета для людей, рожденных 6, 15 и 24 числа: темно-зеленый и темно-синий.

Люди, рожденные 6, 15 и 24 лет, попадают под влияние планеты Венеры. Цвета, которые настоятельно рекомендуется избегать - белый, желтый и розовый.

Счастливый цвет для людей, рожденных 7, 16 и 25 числа: белый.

Эти люди попадают под влияние Кету. Избегать нужно темных оттенков, особенно черных и красных.

Счастливый цвет для людей, рожденных 8, 17 и 26 числа: желтый.

Люди, родившиеся 8, 17 и 26, находятся под влиянием планеты Сатурн. От черного и красного цветов нужно отказаться.

Счастливый цвет для людей, рожденных 9, 18 и 27 числа: красный.

Люди, рожденные в этих числах, находятся под покровительством планеты Марс. Избегать необходимо светлых оттенков.

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