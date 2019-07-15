В понедельник, 15 июля, появился указ о праздновании 28-й годовщины независимости Украины без проведения парада. Соответствующий указ появился на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

Согласно указу, Кабмин должен разработать план мероприятий, в котором будет предусмотрено торжественное поднятие флага, возложение цветов к памятникам, тематические научные конференции, "информационно-образовательные и патриотически-воспитательные мероприятия", молебен за Украину.

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Также указом предусматривается проведение торжественных мероприятий в населенных пунктах с участием представителей власти, народных депутатов, представителей иностранных государств и религиозных организаций.

Ранее мы писали о том, что Зеленский решил раздать деньги военным вместо проведения парада.