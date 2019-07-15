Парад на День независимости: опубликован новый указ [ Редактировать ]
В понедельник, 15 июля, появился указ о праздновании 28-й годовщины независимости Украины без проведения парада. Соответствующий указ появился на сайте президента Украины Владимира Зеленского.
Согласно указу, Кабмин должен разработать план мероприятий, в котором будет предусмотрено торжественное поднятие флага, возложение цветов к памятникам, тематические научные конференции, "информационно-образовательные и патриотически-воспитательные мероприятия", молебен за Украину.
Также указом предусматривается проведение торжественных мероприятий в населенных пунктах с участием представителей власти, народных депутатов, представителей иностранных государств и религиозных организаций.
Ранее мы писали о том, что Зеленский решил раздать деньги военным вместо проведения парада.
по теме
Володимир Зеленський скасував військовий парад на День Незалежності
300 мільйонів бюджетних гривень витратять не для церемонії, а на премії для військових
Зеленский представил главу Херсонской ОГА
На совещании по вопросам реализации проектов обустройства пунктов "Чонгар" и "Каланчак" Владимир Зеленский представил главу Херсонской
Беседа Зеленского и Путина: в России рассказали подробности
В четверг, 11 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным в формате телефонного разговора
Законопроект о новой люстрации: появился текст документа
В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект президента Владимира Зеленского о новой люстрации
Массовая "чистка" чиновников: Зеленский провел кадровые изменения
В четверг, 11 июля, на сайте президента Украины Владимира Зеленского появились распоряжения об освобождении от должностей 57 глав районных администраций в 13 областях Украины