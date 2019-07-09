Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что в Украине в честь празднования Дня независимости 24 августа не будет торжественного парада. Взамен президент анонсировал новый формат празднования, детали которого не упомянул. Соответствующее видео было опубликовано Зеленский в популярной социальной сети.

Президент подчеркнул, что обычно на парад уходит слишком много бюджетных средств, которые в этом году выделят на премии всем украинским военнослужащим. В этом году сумма составит 300 млн.

Напомним, президент Владимир Зеленский предложил провести мониторинг выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, чтобы вывести сотрудничество нашей страны и ЕС на новый уровень. А также Зеленский представил нового председателя Луганской ОГА.