Парада не будет: Зеленский решил раздать деньги военным [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что в Украине в честь празднования Дня независимости 24 августа не будет торжественного парада. Взамен президент анонсировал новый формат празднования, детали которого не упомянул. Соответствующее видео было опубликовано Зеленский в популярной социальной сети.
Президент подчеркнул, что обычно на парад уходит слишком много бюджетных средств, которые в этом году выделят на премии всем украинским военнослужащим. В этом году сумма составит 300 млн.
Напомним, президент Владимир Зеленский предложил провести мониторинг выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, чтобы вывести сотрудничество нашей страны и ЕС на новый уровень. А также Зеленский представил нового председателя Луганской ОГА.
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