Отмена парада: в Кабмине обратились к Зеленскому с просьбой [ Редактировать ]
Кабинет министров планирует в течение недели подготовить для президента Владимира Зеленского варианты, как можно направить на доплаты военным 300 млн грн, не отменяя военный парад на День Независимости. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман журналистам в Харькове в среду, 10 июля, передает "Интерфакс-Украина".
"Я предложил президенту, что мы подготовим варианты, каким образом и выплатить повышение, и провести парад, но с максимально оптимальными финансовыми затратами... Думаю, что в течение недели мы подготовим свои предложения", - сказал он.
Премьер отметил, что окончательное решение остается за президентом.
"Мы это предложим президенту. Президент как верховный главнокомандующий примет решение, но я считаю, что это дело (парад - ред.) - для общества. Это не для чиновников, не для кого-то другого. Это для украинцев, для украинских воинов, для украинского общества, для украинского государства. Поэтому я бы хотел, чтобы парад состоялся", - отметил Гройсман.
Ранее мы писали о том, что Зеленский решил раздать деньги военным вместо проведения парада.
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