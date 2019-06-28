В Узбекистане в городе Джизак в парке "Истиклол" сломался аттракцион и упал прямо во время движения. В этот момент на нем находились люди.

В МЧС Узбекистана подтвердили случившееся, пишут "Факты".

На страшных кадрах видно, как аттракцион ломается пополам и ударяется об землю. Слышны крики, к рухнувшей кабинке с людьми тут же подбегают другие посетители парка. По информации очевидцев, погибла 19-летняя девушка.

Ранее писали, что в Днепре на аттракционе провалилось дно.