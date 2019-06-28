В Узбекистане рухнул аттракцион с людьми (видео) [ Редактировать ]
В Узбекистане в городе Джизак в парке "Истиклол" сломался аттракцион и упал прямо во время движения. В этот момент на нем находились люди.
В МЧС Узбекистана подтвердили случившееся, пишут "Факты".
На страшных кадрах видно, как аттракцион ломается пополам и ударяется об землю. Слышны крики, к рухнувшей кабинке с людьми тут же подбегают другие посетители парка. По информации очевидцев, погибла 19-летняя девушка.
Ранее писали, что в Днепре на аттракционе провалилось дно.
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