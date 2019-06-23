В воскресенье, 23 июня, в Днепре в парке имени Лазаря Глобы произошел страшный инцидент. В одной из кабинок на колесе обозрения провалилось дно, передают очевидцы в соцсетях.

По их предварительной информации, на аттракционе находились люди, когда произошло ЧП. Отмечается, что жертв и пострадавших удалось избежать.

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Известно, что после случившегося аттракцион простоял на месте около получаса. Затем, по истечению времени, активно продолжил свою работу. Очевидцы отмечают, что в аварийные кабинки людей не пускают.

Ранее сообщалось, что под Одессой мужчина погиб на аттракционе, а также в Киеве ребенок "сжег" ноги на аттракционе.