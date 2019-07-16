Во вторник, 16 июля, в Чечне потерпел крушение новый самолет. В результате пострадали четыре человека. Об этом пишет "Сегодня".

Читайте также В Швеции трагически погибли восемь парашютистов

"В 07:58 поступило сообщение о том, что в станице Новощедринская Шелковского района по неустановленной причине произошло падение легкомоторного самолета на частный жилой дом, возгорания не последовало. По предварительной информации, пострадали четыре человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сам самолет получил незначительные повреждения. Пилот сломал ключицу, а жильцы дома получили сильный шок. Все они доставлены в больницу, среди потерпевших может быть ребенок.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Жуляны неудачно сел самолет.