Жуткая авиакатастрофа: самолет рухнул на частный дом (видео) [ Редактировать ]
Во вторник, 16 июля, в Чечне потерпел крушение новый самолет. В результате пострадали четыре человека. Об этом пишет "Сегодня".
"В 07:58 поступило сообщение о том, что в станице Новощедринская Шелковского района по неустановленной причине произошло падение легкомоторного самолета на частный жилой дом, возгорания не последовало. По предварительной информации, пострадали четыре человека", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сам самолет получил незначительные повреждения. Пилот сломал ключицу, а жильцы дома получили сильный шок. Все они доставлены в больницу, среди потерпевших может быть ребенок.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Жуляны неудачно сел самолет.
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