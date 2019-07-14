В Канаде разбился самолет, есть погибшие [ Редактировать ]
На севере канадской провинции Квебек упал гидросамолет, три человека погибли, один человек получил травмы. Об этом сообщает CTV.
Пострадавший сейчас госпитализирован.
По данным полиции, жертвами аварии стали местные жители в возрасте от 60-70 лет, которые направлялись на рыбалку.
Ранее сообщалось, что во время полета загорелся самолет. Также недавно в Киеве в аэропорту Жуляны произошел инцидент. Известно, что у самолета компании Belavia сломалось шасси.
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