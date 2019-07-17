Во вторник, 16 июля, президент Владимир Зеленский уволил 22 глав районных государственных администраций, сообщает пресс-служба главы государства.

Увольнение глав РГА связаны с окончанием срока полномочий предыдущего президента Украины. В частности, были уволены главы районов в Киеве и еще трех областях.



Так, президент уволил Александра Цибульщака с должности главы Оболонской и Сергея Мартынчука с должности председателя Печерской районных в городе Киеве государственных администраций.

Кроме того, Зеленский уволил глав 20 райгосадминистраций в Ровенской, Харьковской и Хмельницкой областях.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский уволил 12 послов. А также лидер политпартии "Слуга народа" Дмитрий Разумков сделал важное заявление.