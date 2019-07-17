Зеленский уволил более 20 глав райгосадминистраций [ Редактировать ]
Во вторник, 16 июля, президент Владимир Зеленский уволил 22 глав районных государственных администраций, сообщает пресс-служба главы государства.
Увольнение глав РГА связаны с окончанием срока полномочий предыдущего президента Украины. В частности, были уволены главы районов в Киеве и еще трех областях.
Так, президент уволил Александра Цибульщака с должности главы Оболонской и Сергея Мартынчука с должности председателя Печерской районных в городе Киеве государственных администраций.
Кроме того, Зеленский уволил глав 20 райгосадминистраций в Ровенской, Харьковской и Хмельницкой областях.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский уволил 12 послов. А также лидер политпартии "Слуга народа" Дмитрий Разумков сделал важное заявление.
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