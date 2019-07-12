В пятницу, 12 июля, работа метро в Киеве возобновлена, станции синей ветки работают в обычном режиме. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

Ранее мы писали о том, что на станции метро "Оболонь" произошло ЧП. В результате чего 5 станций метро были закрыты.