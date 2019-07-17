Про брудну політтехнологічну гру напередодні виборів заявив Володимир Гройсман на засіданні уряду.

Маніпуляція виборцями, каже прем`єр, полягає в переконуванні громадян, не голосувати за демократичні політичні сили, окрім "Європейської Солідарності".

Мовляв, решта - непрохідні. Глава уряду застерігає, - це спроба ввести в оману людей. Він звернувся до Міністерства внутрішніх справ та Нацполіції щодо перевірки фінансування спеціально створених акаунтів в соцмережах, які використувють не чесні політтехнології.

Прем`єр також підбив підсумки зробленого урядом за минулі три роки. Це й децентралізація, підвищення соцстандартів, розбудова інфраструктури, захист національної пам`яті.

Гройсман застерігає, цей розвиток може зупинитися, якщо наступний уряд не продовжить опікуватися позитивними змінами і реформами.