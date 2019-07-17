Незаконное обогащение: Зеленский предложил новый закон [ Редактировать ]
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о конфискации незаконных активов топ-чиновников. Соответствующий проект закона размещен на официальном сайте Верховной Рады под номером 10461.
Проект закона определен президентом как неотложный. Текст законопроекта пока отсутствует.
Сейчас его передали на рассмотрение руководству. Главным для рассмотрения среди комитетов определен Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Верховной Рады.
Ранее у Зеленского заявили о сокращение министерств и ведомств.
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