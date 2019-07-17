Аграрна партія увірвалась до парламентських перегонів півтора місяця тому. Цього часу їй було достатньо для того, щоб сьогодні про неї говорили вже у всіх куточках України. Адже Аграрна партія стала першою політичною силою в Україні, яка відкрито представляє інтереси села. А це – понад 10 мільйонів українців. Сьогодні ж голоси захисників селян намагаються заглушити, а реальні рейтинги Аграрної партії применшити про це заявив заступник Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Справжньою сенсацією цих виборів стало приєднання до Аграрної партії двох відомих вихідців із села та справжніх патріотів Михайла Поплавського та Олега Винника. Своїм прикладом вони вкотре довели, що пишаються своїм сільським походженням та готові захищати честь та гідність села в українському парламенті. Таким чином вони разом з Аграрною партією стали на захист тих 10 мільйонів українців, які проживають у сільській місцевості. Поки максимум Святослава Вакарчука – це зіграти концерт "Океану Ельзи" в обласних центрах, щоб зібрати якнайбільше людей, тур Аграрної партії не оминає маленькі села та міста. Промови Поплавського та Винника лунають не лише з телеекранів та трибун перед багатотисячною публікою, але й в особистих розмовах з виборцями.

Вибори в об’єднані територіальні громади 30 червня показали результати роботи політичної сили та її справжній рейтинг – Аграрна партія отримала 14%! Звичайно, цей показник не враховує голоси великих міст, тому його варто поділити на два. Але все одно 7% – це рейтинг, який на 100% проводить Аграрну партію до парламенту.

Тому спершу дивує, коли після таких результатів в ОТГ публікуються нові соціологічні рейтинги напередодні парламентських виборів, в яких Аграрна партія навіть не перетинає виборчий бар’єр. Але ж варто пам’ятати, що соціологічні опитування завжди були ефективним інструментом впливу на вибір людей. Тому вони зазвичай робляться "на замовлення", під певну політичну силу. Результати президентських виборів вже вкотре довели це – коли несподівано для суспільства Ігор Смешко отримав 6%, в той час як соцопитування "пророчили" йому не більше 2%.

Це свідчить лише про те, що фаворитам перегонів не вигідно висвітлювати справжні рейтинги Аграрної партії. Якщо вони вдаються до штучного заниження показників у соцопитуваннях, то політична вага партії їх не на жарт лякає. Місто настільки звикло ігнорувати інтереси села, що сьогодні намагається зробити усе, щоб не допустити до влади захисників селян та істинних українських традицій. Але це неправильно – вкотре залишити село поза владою та ще більше загострити відносини між городянами та селянами.

Якщо ж Аграрна партія набере менше ніж 7% на парламентських виборах, це буде означати, що її просто "обікрали". Як обкрадають і зараз у соціологічних опитуваннях. Вся надія на чесність правоохоронців та пильність міжнародних спостерігачів, котрі не дозволять так сплюндрувати волевиявлення людей.