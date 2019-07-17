Захист від рейдерів: співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко пообіцяв захистити Новопокровський хлібокомбінат [ Редактировать ]
Захисту від рейдерів просять співробітники Новопокровського хлібокомбінату, що на Харківщині. Сьогодні вони зібралися біля свого підприємства на мітинг.
Тиждень тому на комбінат з допомогою спецпризначенців завели нового директора, але працівники з таким рішенням не згодні.
"С нарушением всех законодательных норм нам привели нового директора, который абсолютно некомпетентен наверное в работе, такой как на нашем предприятии. У нас есть законный директор Богдан Александрович, с которым нам хорошо и легко работается, с которым у нас поднялась заработная плата, у нас предприятие поднимается с колен", - наголосила Інна робітниця, Новопокровського хлібокомбінату.
"Если люди вот так все вышли и говорят: мы за директора, который вывел предприятие из прорыва, - то это залог того, что директор будет работать, никто его не снимет, никакие чиновники не вмешаются, и волю коллектива не сломают. А мы здесь поможем, и я с завтрашнего дня, сегодня получу обращение трудового коллектива, и с завтрашнего дня займусь, чтобы справедливость восторжествовала и человек, которому коллектив доверяет, продолжал им руководить", - заявив Юрій Бойко, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".
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