В МИД Украины подчеркнули, что решение московского суда касательно продолжения ареста 24 украинских моряков является очередным нарушением международного права и еще более обостряет спор между Россией и Украиной, говорится в заявлении ведомства.

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25 мая Международный трибунал по морскому праву ("ITLOS") приказал немедленно и безусловно освободить три украинские военно-морские суда и 24 членов их экипажей. Невыполнение обязанности Россией относительно немедленного освобождения судов и военнослужащих составляет нарушение этого приказа и Конвенции ООН по морскому праву. Сегодняшнее решение московского суда является очередным нарушения Россией международного права и еще больше обостряет спор между Россией и Украиной ", - говорится в сообщении.

Напомним, в Лефортовском районном суде Москвы прошло закрытое заседание суда по делу украинских моряков. Суд в России продлил срок содержания под стражей 12 украинским морякам до 24 октября.