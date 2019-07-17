В МИД Украины резко отреагировали на продолжение ареста украинским морякам [ Редактировать ]
В МИД Украины подчеркнули, что решение московского суда касательно продолжения ареста 24 украинских моряков является очередным нарушением международного права и еще более обостряет спор между Россией и Украиной, говорится в заявлении ведомства.
25 мая Международный трибунал по морскому праву ("ITLOS") приказал немедленно и безусловно освободить три украинские военно-морские суда и 24 членов их экипажей. Невыполнение обязанности Россией относительно немедленного освобождения судов и военнослужащих составляет нарушение этого приказа и Конвенции ООН по морскому праву. Сегодняшнее решение московского суда является очередным нарушения Россией международного права и еще больше обостряет спор между Россией и Украиной ", - говорится в сообщении.
Напомним, в Лефортовском районном суде Москвы прошло закрытое заседание суда по делу украинских моряков. Суд в России продлил срок содержания под стражей 12 украинским морякам до 24 октября.
по теме
"Северный поток": Россия остановила строительство
Россия внезапно приостановила обе нитки морского газопровода
Освобождение пленных: в Европарламенте сделали важное заявление
Обновленный Европейский парламент намерен на следующей неделе принять резолюцию
В России арестовали 55 крымских татар: что произошло
Полиция задержала 55 крымских татар у здания Верховного суда в Москве
"Нормандская встреча": в Словакии сделали заявление
Он отметил, что Словакия, как председательствующая страна в ОБСЕ, в 2019 году готова принять встречу
Верю, что мы движемся к устойчивому прекращению огня - президент
В Киеве были подведены итоги сотрудничества Украины и ЕС