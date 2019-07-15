Украина и Россия могут обменяться пленными в течение нескольких дней, включая режиссера Олега Сенцова, которого Москва лишила свободы по обвинению в терроризме, если Киев проявит необходимую политическую волю, заявил близкий союзник Кремля в Украине.

64-летний Виктор Медведчук, главное лицо дружественной России оппозиции в Украине, заявил об этом перед парламентскими выборами в воскресенье, на которых, как показывают опросы, партия президента Владимира Зеленского победит, но может не набрать большинство.

Партия Медведчука, скорее всего, займет второе место, но он исключил возможность создания коалиции с бывшим комиком Зеленским, заявив Reuters, что их идеологии слишком далеки друг от друга.

Медведчук сказал, что президент России Владимир Путин уважает Зеленского, но ожидает услышать его позицию по урегулированию конфликта на Донбассе, который унес 13 000 жизней за пять лет.

Украина и ее западные союзники давят на Москву, чтобы та освободила пленных, включая Сенцова, который был заключен в тюрьму в 2015 году.

Сенцов, уроженец украинского полуострова Крым, который выступил против его аннексии Россией в 2014 году, говорит, что его первоначальное осуждение было политически мотивированным.

В России десятки заключенных из Украины, хотя неясно, сколько русских удерживается в Украине.

"Это зависит от политической воли президента Украины г-на Зеленского. Если такая политическая воля будет, можно вести переговоры, и я утверждаю, что можно договориться", - сказал Медведчук про обмен пленными.

"Я знаю мнение другой стороны (России) - можно договориться", - добавил он в интервью в своем офисе в Киеве в пятницу. "И это можно сделать в течение нескольких дней".

Друг Путина

Слова Медведчука имеют вес благодаря его дружбе с Путиным и репутации посредника. Российский лидер является крестным отцом дочери Медведчука, и украинец сообщил, что они разговаривали во время его недавнего визита в Москву на прошлой неделе.

41-летний комический актер и политический новичок Зеленский выиграл президентские выборы в Украине в апреле, заявляя, что его приоритетом является мир на Донбассе, где украинские солдаты сражаются с поддерживаемыми Россией боевиками.

Зеленский и Путин впервые разговаривали по телефону в прошлый четверг и обсуждали возможный обмен пленными.

Зеленский предложил поговорить с Путиным на нейтральной площадке - в столице Беларуси Минске. Украина и Россия ранее проводили переговоры в сопровождении Германии и Франции.

"Он (Путин) уважает этого человека (Зеленского), но он до сих пор не знает его позицию, и поэтому этого недостаточно - необходимо знать его позицию для восстановления отношений", - сказал Медведчук.

Зеленский предложил расширить переговоры, включив в них США и Великобританию. Медведчук назвал это нереальным и "предвыборным пиаром", хотя и сказал, что встреча Зеленского и Путина должна состояться как можно скорее.

Адвокат и бизнесмен, Медведчук является высокопоставленной фигурой в партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и находится под следствием по обвинению в государственной измене за свои взгляды относительно Донбасса.

Медведчук добавил, что западные санкции против Москвы оказались непродуктивными.

Это означает, что нужно искать другой путь, это означает, что нужно сесть за стол переговоров.

(Репортаж Павла Политюка и Матиаса Уильямса)