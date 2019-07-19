У школах біля Нотр-Даму проведуть очищення від свинцю [ Редактировать ]
У паризьких школах біля згорілого Нотр-Даму проведуть очищення через забруднення свинцем. Такий наказ видала влада французької столиці після того, як в освітніх закладах виявили перевищення норми вмісту важкого металу. Унаслідок пожежі 15 квітня - тонни токсичного свинцю з металевого даху будівлі здійнялися в повітря та забруднили довколишні території. Через загрозу отруєння дітям до семи років та вагітним жінкам, що мешкають неподалік Собору Паризької Богоматері, рекомендували здати аналіз крові.
"Перед початком навчального року генеральне прибирання проведуть у всіх дитячих закладах довкола собору. Це буде вологе прибирання підлоги стін та меблів. Його запланували наприкінці серпня, коли персонал повернеться до роботи", - говорить Арно Готье, представник мерії Парижа.
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