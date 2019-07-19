Украину накроет мощная магнитная буря [ Редактировать ]
Уже в понедельник, 29 июля, Украину накроет мощная магнитная буря. Вероятно, что сильные магнитные бури больше всего влияют на беременных девушек, детей, пожилых людей, а также на тех, кто слишком чувствителен к изменениям погодных условий.
Как защитить организм от влияний магнитной бури?
- Следите за своим питанием, жирную и острую пищу вообще исключите из своего рациона.
- Откажитесь от алкоголя за несколько дней до бури.
- Пейте не менее 1,5 литра воды в день.
- Перед бурей хорошо отдохните, сон должен быть полноценным.
- Старайтесь избегать стрессов в первой половине дня.
Ранее мы писали о том, что с 19 по 21 июля, в южных, восточных, центральных областях объявлен самый высокий уровень пожарной опасности.
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