Уже в понедельник, 29 июля, Украину накроет мощная магнитная буря. Вероятно, что сильные магнитные бури больше всего влияют на беременных девушек, детей, пожилых людей, а также на тех, кто слишком чувствителен к изменениям погодных условий.

Как защитить организм от влияний магнитной бури?

Следите за своим питанием, жирную и острую пищу вообще исключите из своего рациона.

Откажитесь от алкоголя за несколько дней до бури.

Пейте не менее 1,5 литра воды в день.

Перед бурей хорошо отдохните, сон должен быть полноценным.

Старайтесь избегать стрессов в первой половине дня.

Ранее мы писали о том, что с 19 по 21 июля, в южных, восточных, центральных областях объявлен самый высокий уровень пожарной опасности.