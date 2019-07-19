С 19 по 21 июля, в южных, восточных, центральных областях объявлен самый высокий уровень пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В пятницу, 19 июля, будет повышенный уровень пожарной опасности в большинстве областей.

По данным синоптиков, 19-21 июля в южных, восточных, центральных, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

Ранее мы писали о том,что погода в Украине порадует жителей большинства областей повышением температуры и ярким солнцем. Однако в некоторых областях конец недели будет дождливым и с грозами.