Президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением и сказал, что Украина готова обменять главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на украинского режиссера, политического заключенного в России Олега Сенцова.

"Относительно господина Вышинского - если это первые нормальные шаги, если такие условия, то мы готовы. Давайте мы дадим вам господина Вышинского, если вы хотите. Верните нам господина Сенцова", - сказал президент.

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Зеленский подчеркнул, что Сенцов - это не разменная монета.

"Мы бы хотели получить всех наших политзаключенных, всех наших военных", - пояснил он, добавив, что обмен Вышинского мог бы стать первым шагом на этом пути.

Раньше сообщалось о том, что у Зеленского предложили обменять Вышинского на Сенцова. А специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер осудил выдачу российских паспортов украинским гражданам.