Российские паспорта на Донбассе: Волкер жестко отреагировал [ Редактировать ]
Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер осудил выдачу российских паспортов украинским гражданам. Он сказал, что данные события нарушают Минские соглашения и угрожает мирному процессу. Соответствующая информация была опубликована спецпредставителем США в популярной социальной сети.
"Предоставление российских паспортов украинским гражданам нарушает дух Минских договоренностей и угрожает усилиям по достижению мира для граждан Украины", - написал Волкер.
Напомним, в офисе президента Украины осудили этот шаг, заявив, что он создает дополнительные препятствия на пути к деэскалации конфликта и реинтеграции Донбасса.
Раньше сообщалось о том, что во время конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Канаде, президент Владимир Зеленский озвучил главные вызовы, которые стоят перед страной.
по теме
Украинец украл у Microsoft 10 млн долларов
В Соединенных Штатах арестовали 25-летнего гражданина Украины
Микроавтобус с мигрантами попал в жуткое ДТП: 16 погибших
В Турции перевернулся микроавтобус с нелегальными мигрантами
Грандиозная операция против мафии: арестовано 19 человек
США и Италия провели масштабную совместную операцию против мафиозных групп
Вакарчук хочет углубить, расширить и закрепить внешнее управление США в Украине
Вакарчук хочет углубить, расширить и закрепить внешнее управление США в Украине
В США назначили временного главу Пентагона: кто им стал
В Соединенных штатах Америки выбрали временного главу Пентагона