Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер осудил выдачу российских паспортов украинским гражданам. Он сказал, что данные события нарушают Минские соглашения и угрожает мирному процессу. Соответствующая информация была опубликована спецпредставителем США в популярной социальной сети.

"Предоставление российских паспортов украинским гражданам нарушает дух Минских договоренностей и угрожает усилиям по достижению мира для граждан Украины", - написал Волкер.

Напомним, в офисе президента Украины осудили этот шаг, заявив, что он создает дополнительные препятствия на пути к деэскалации конфликта и реинтеграции Донбасса.

Раньше сообщалось о том, что во время конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Канаде, президент Владимир Зеленский озвучил главные вызовы, которые стоят перед страной.