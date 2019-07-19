В Офисе президента Украины Владимира Зеленского предложили обменять главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, который находится в СИЗО по подозрению в государственной измене, и призвали сделать Россию аналогичный шаг, одновременно освободив украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель написала в Facebook.

В Офисе президента с большим интересом узнали о предложении России об освобождении Кирилла Вышинского как первый шаг доброй воли со стороны Украины.

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"Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу - освободив Олега Сенцова. И для взаимной уверенности в общей доброй воле мы предлагаем сделать это одновременно", - написала она.

Раньше сообщалось о том, что специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер осудил выдачу российских паспортов украинским гражданам.