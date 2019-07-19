У Зеленского предложили обменять Вышинского на Сенцова [ Редактировать ]
В Офисе президента Украины Владимира Зеленского предложили обменять главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, который находится в СИЗО по подозрению в государственной измене, и призвали сделать Россию аналогичный шаг, одновременно освободив украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель написала в Facebook.
В Офисе президента с большим интересом узнали о предложении России об освобождении Кирилла Вышинского как первый шаг доброй воли со стороны Украины.
"Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу - освободив Олега Сенцова. И для взаимной уверенности в общей доброй воле мы предлагаем сделать это одновременно", - написала она.
Раньше сообщалось о том, что специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер осудил выдачу российских паспортов украинским гражданам.
по теме
Досрочные выборы в Раду: ЦИК выдала предупреждения почти 700 кандидатам
ЦИК выдала предупреждение 684 кандидатам: что произошло
Внеочередное заседание парламента: Парубий жестко ответил на требования Зеленского
Парубий жестко отреагировал на требования президента Украины
Война на Донбассе: анонсировано разведение сил
На трех участках линии соприкосновения на востоке будут идти работы по разведению сил
В Минске договорились об обмене пленными: когда украинцы вернутся домой
Трехсторонняя контактная группа достигла некоторых договоренностей в ходе переговоров: что решили
Наталия Королевская: 21 июля - день, который может приблизить мир в Украину
Победа "Оппозиционной платформы - За жизнь" на внеочередных выборах 21 июля может стать днем, который приблизит мир в Украину