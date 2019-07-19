Еще в древние времена люди начали замечать загадочную связь между тем, когда и во сколько рожден человек. Это на прямую влияет на судьбу и характер человека. У евреев есть своя собственная система знаков, определяющая судьбу и особые характеристики человека по дню рождения.

Элул (24 августа - 23 сентября)



Название месяца Элул является акронимом фразы из Песни Песней Царя Шломо "Ани ле-доди, вэ-доди ли" (Шир hа-Ширим 6:3) - "Я милому своему, а милый мне", что определяет идею всего месяца - Действие. Месяц Элул предрасполагает к Действию (самоанализу), что играет основную роль в подготовке к Рош hа-Шана.

По мнению р.Йеhошуа мир был создан 25-го Элула. Наш мир был создан чистым и гармоничным, именно по этому месяцу Элул соответствует Бетула - знак Дева.



Тишрей (24 сентября - 23 октября)



Тишрей - один из самых значимых месяцев Еврейского календаря. На Тишрей приходятся четыре праздника Рош hа-Шана, Йом Кипур, Суккот и Шмини Ацерет. В Рош hа-Шана Всевышний выносит свой приговор человеку на грядущий год. Печать на этот приговор ставится в Йом Кипур. Даже после того, как приговор подписан, он вступает в действие не сразу, а лишь с окончанием Шмини Ацерет. Для его изменения дается еще время до окончания цикла "Осенних" праздников.

Весы - символ взвешивания, беспристрастной оценки, вынесения приговора. И только объективная самооценка может перевесить личную и глобальную чашу весов.



Хешван (24 октября - 22 ноября)



Хешван - единственный Еврейский месяц на который не приходятся никакие праздники. В Еврейской истории происходили радостные события в этот месяц, как например, окончание строительства 1-го Храма, но они не отмечаются как отдельный праздник. Одно из Еврейских приданий гласит, что месяц Хешван сохранен для будущих праздников эпохи Мошиаха.

Знак Скорпион связан с такими понятиями как скрытые ресурсы, потенциал, мощь, глубина, выносливость. Так же и духовная работа месяца Хешван - месяца дождей, заключается в проявлении внутреннего духовного потенциала.



Кислев (23 ноября - 21 декабря)



Стрелец - Кашат на иврите может быть так же прочитан как кешет - радуга. Радуга, будучи знаком союза между Всевышним и человечеством о не повторении Потопа, так же считается негативным символом. Когда мы видим радугу - это значит, что на самом деле мы заслужили повторения потопа, но союз остается в силе.

Так же как радуга, месяц Кислев имеет два основных аспекта - освобождение страны Израиля Хашмонеями во время Хануки и напоминание о грехах, из-за которых земля Израиля когда-то была во власти Эллинов.



Тевэт (22 декабря - 20 января)



Месяц Тевэт начинается светлым праздником Хануки , что дает позитивную основу всему месяцу. С другой стороны, 10-го Тевэта войска Вавилонского царя Новухоносора начали осаду Иерусалима. Блокада стала причиной множества последующих несчастий постигших Еврейский народ. В память об этом 10-го Тевэта мы соблюдаем пост.

Противоречивость месяца Тевэт объясняет его связь со знаком "Гди", что в переводе означает козленок. Числовое значение (гематрия) слова "Гди" - 17, что совпадает с гематрий слова "Тов" - добро. Отсюда и название месяца Тевэт - "Тов". В то же время месяцу Тевэт соответствует колено Дан, значение имени которого - строгий суд.



Шват (21 января - 18 февраля)



Шват - самый холодный зимний месяц, "нижняя часть" колеса года. И лишь 15-го Швата, на Новый год деревьев, год начинает поворачиваться в сторону светлой своей половины.

По мнению рабби Цви-Элимелех из Динова знак Водолея является покровителем Еврейского народа. В символике Каббалы вода символизирует Тору, а именно в Ней заключена духовная сущность Евреев.



Адар (19 февраля - 20 марта)



На арамейском языке слово "адар" означает чудо. Имеется ввиду Пуримское чудо - чудесное спасение Евреев Персидской империи. Но так же, как и рыбы всегда скрыты водой, чудо Пурима не выходило за природные рамки этого мира.

Знак Рыб считается благоприятным для Евреев. Месяцу Адар соответствует понятие радости, смеха и веселья. Одно из объяснений этому является то, что вода, с которой неразрывно связан знак Рыб , будучи одной из четырех основ творения, служит источником всех удовольствий этого мира. Другое объяснение основывается на факте отсутствия век на глазах у рыб. Это символизирует "недремлющее око Всевышнего", всегда заботящегося о благополучии своего народа, как это и было очевидно в праздник Пурим.



Нисан (21 марта - 20 апреля)



Знак Овна являлся покровителем древнего Египта. Максимальной своей силы знак достигает в середине лунного месяца. Как не парадоксально, но именно в этот день Еврейский народ был выведен из Египта, а сам Египет из империи превратился в руины. Такое астрологическое несоответствие указывает на неоспоримое превосходство Б-жественного Милосердия (Хесэд) над суровостью (Гвура) Египетского рабства.

Месяцу Нисан соответствует аспект строгости и суровости (Гвура), хотя люди, рожденные в этом месяце, считаются склонными к милосердию и добрым делам. Негативная сторона суровости связана с гордыней и завышенным самомнением. Именно по этому в Песах мы отказываемся от квасного, символизирующего самодовольство, как тесто, всходящее на дрожжах.



Ияр (21 апреля - 20 мая)



Названию месяца Ияр соответствует акроним выражения "Ани hа-Шем Рофеха" (Шмот 15:26) - "Я Б-г, целитель твой". Этот месяц считается способствующим исцелению. Молитвы о выздоровлении, вознесенные в Ияре, принимаются Всевышним особенно благосклонно.

Речь идет как о личном, так и о глобальном выздоровлении, которое в первую очередь основывается на упорном изучении Торы. Именно упорство является характерным качеством знака месяца Ияр - Тельца (Шор - бык, вол на Иврите).

Месяц Ияр считается благоприятным временем для изучения скрытых пластов Торы, так как в этот месяц, 18-го числа, покинул наш мир рабби Шимон бар Йохай, автор основополагающей книги Каббалы - Зоhар. Рабби Шимон бар Йохай велел своим ученикам превратить день его смерти в веселый праздник, который мы сегодня празднуем как Лаг Баомер.



Сиван (21 мая - 21 июня)



Месяц Сиван символизирует переход от животного мира к человеку. После животных знаков предыдущих месяцев приходит человеческий знак Близнецов, соответствующий месяцу Сиван. Двойственность этого знака объясняется дуализмом души (Б-ожественная и Животная), определяющим человека.

Главным событием месяца является праздник Шавуот - праздник дарования Торы. Тора так же имеет Двойственную природу - материальную, так как дана Она нам в материальной форме, а главное - предназначена для выполнения в нашем материальном мире, и духовную, как интелект Всевышнего.



Тамуз (22 июня - 22 июля)



Центральная дата месяца Тамуз - пост 17-го Тамуза. В этот день на протяжении всей нашей истории происходило множество трагических событий для Еврейского народа.

Но конечно должны быть и позитивные аспекты месяца. Тамуз связан с правой гранью творения, соответствующей понятию Доброты (Хесэд). Так же в Хасидизме этот месяц считается месяцем освобождения (Геула). Можно сделать вывод, что благодаря доброму отношению друг к другу, достигается свобода.



Ав (23 июля - 23 августа)



Лев одновременно является хищником и ассоциируется с величием. Так же и месяц Ав определяется двумя ключевыми датами: самой траурной - 9-ое Ава и самой радостной - 15 Ава (Мишна, Таанит 4:8).

9-го Ава Первый и Второй Иерусалимский Храм был разрушен хищными Империями Вавилона и Рима. Этот день стал трагическим на протяжении всей истории нашего народа. Но 15-го Ава происходит перелом месяца и всего лета. Этот день является, своего рода, Еврейским днем любви. 15-ое Ава считается самым благоприятным днем для проведения свадеб.