Проходит в Раду: реальный рейтинг "Аграрной партии" Поплавского достигает 7% - Карасев [ Редактировать ]
По закрытой социологии "Аграрная партия" Михаила Поплавского набирает до 7% на выборах в Верховную Раду. Об этом в комментарии "Апострофу" заявил политический эксперт Вадим Карасев.
"В принципе социологи угадывают итоговые рейтинги, по президентским выборам например. Но нужно отметить, что это касается лидеров - первый, второй номер. По непонятным причинам в опросы иногда одни партии попадают, другие - нет, хотя у них есть шанс", - считает Карасев.
По его словам, пример таких странностей в опросах - это рейтинг Владимира Зеленского на президентских выборах и рейтинг "Аграрной партии" на парламентских.
"Когда меряли рейтинг Зеленского до президентских выборов, то возникал вопрос - почему одни включали в опросы его фамилию, другие - нет. Поэтому мне было бы интересно увидеть в соцопросе "Аграрную партию". Есть версия, что "аграриев" нет в рейтингах, потому что социологи не доходят до сельского электората", - отметил политический эксперт.
Он подчеркнул, что рейтинг "Аграрной партии" заметно вырос с приходом в нее нардепа Михаила Поплавского и с поддержкой певца Олега Винника.
"Когда пришли Поплавский и Винник, то конкуренты заволновались. Ведь выборы у нас всегда проходили весной или осенью. А сейчас для сельского электората проводятся концерты на стадионах. И это впечатляет. Но в рейтингах почему-то "аграриев" нет", - высказал недоумение Карасев.
Политолог также сообщил, что, по его данным, рейтинг партии специально занижают.
"Более того, по инсайдерской информации, очень ревностно в штабах относятся к "Аграрной партии". Их рейтинг, по исследованиям, от 5% до 7%. Это интересный кейс, все понимают, что такая партия может преподнести сюрприз. Тем более, что там Поплавский и Винник. Одни будут голосовать за вовчицю, а другие - за орлицю", - резюмировал Вадим Карасев.
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