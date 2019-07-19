Майже 70% політичних заяв містили ознаки маніпуляцій емоціями виборців - результати моніторингу ЗМІ [ Редактировать ]
Визволення моряків, звільнення посадовців різних рівнів, телеміст із Росією, припинення вогню на Донбасі - найманіпулятивніші теми за увесь період моніторингу. Про це під час брифінгу щодо маніпуляцій та фейків у ЗМІ під час парламентської виборчої кампанії 2019 року розповів науковий консультант проекту "Стоп політичній корупції - громадський моніторинг парламентських виборів-2019" проф. Олександр Чекмишев.
Експерт пояснив, що емоційні маніпуляції відрізняються від фейкових тим, що вони формуються на основі емоційних месіджів політиків, спрямовані на формування емоційної та емпатичної реакції виборців (детальний перелік маніпуляцій див у довідці).
Виконавчий директор Платформи "Семантрум" Олена Шабуніна і керівник служби розвитку Антон Нечипуренко розповіли про технічні аспекти забезпечення автоматизованого збору і обробки великих обсягів данихв ЗМІ, що дало можливість провести дослідження щодо поширення маніпулятивної інформації під час виборів, виявлення політичних трендів, джерел інформації, тональності і тематики повідомлень у ЗМІ, а також чітких кореляцій між політичними партіями та певними ЗМІ.
Координатор ГО "Стоп корупції" Роман Бочкала поінформував про загальну ситуацію в регіонах України щодо порушення виборчого законодавства і використання маніпулятивних технологій під час парламентських виборів. Моніторинг здійснює мережа місцевих громадських активістів, що складається більше ніж з 50 місцевих осередків ГО "Стоп корупції". Раніше ситуацію в регіонах представили на брифінгах представники Сходу, Заходу та Центру України.
Голова Марганецького осередку ГО "Стоп корупції" Сергій Хникін, який представляє Дніпропетровщину, повідомив про масові порушення виборчого законодавства на 40 виборчому окрузі, де спостерігаються систематичні факти непрямого підкупу виборців (наприклад, безкоштовні концерти з агітацією за кандидата, атракціони для дітей з символікою кандидата), розміщення політичної реклами у непередбачених місцях, масове поширення дезінінформації, чуток і пліток у соціальних мережах та новостворених сайтах та блогах, спрямованих проти певних кандидатів. Переважна більшість порушень чинять кандидати-мажоритарники.
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