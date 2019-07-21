У Центральній виборчий комісії працює Катерина Сривкова. Що відомо на цю хвилину? Чи усі виборчі дільниці відкрилися?

До Центрвиборчкому вже почала надходити попередня інформація щодо перебігу виборчого процесу. Станом на 11 годину в Україні відкрилися усі виборчі дільниці. У ЦВК повідомили про незначні проблеми в роботі окремих комісій. Зокрема, кілька з них розпочали свою роботу із запізненням - у середньому на 15-20 хвилин.

Не відкрилася вчасно і виборча дільниця у Дніпрі - там члени комісії випадково зіпсували понад 2 тисячі бюлетенів. Така сама ситуація трапилася і у Кривому Розі.

"Ми додатково видруковували весь об’єм бюлетенів. Там вибув штамп і був поставлений з помилкою. З 29 тисяч 885 дільничних комісій лише 28 були відкриті p порушеннями", - повідомила Тетяна Сліпачук, голова Центральної виборчої комісії.

Крім того, була незручна ситуація на Донеччині. Там члени однієї з комісій підписали протокол заздалегідь - начебто, заради економії часу.

Щодо перебігу виборчого процесу - серйозних порушень поки що не зафіксували. На цю хвилину до правоохоронних органів надходили повідомлення лише про незаконну агітацію та зіпсовані бюлетені. Даних щодо активності виборців наразі немає.

Ми стежимо за перебігом подій. Наступний брифінг у ЦВК анонсують на 14:30. Тож актуальну інформацію повідомимо у наступних випусках.