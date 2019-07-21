Уже майже завершили голосування у Мукачівській райлікарні на Закарпатті. Черги там були ще з 8 ранку.

Віддати свій голос прийшли вагітні, пенсіонери, пацієнти після операції. Підвозили до кабінок і виборців на візках. Щоб не виникло штовханини, у закладі розробили спеціальну систему пропуску.

Після 11 години члени виборчої комісії навідають тих пацієнтів, які не підіймаються з ліжка. Загалом у шпиталі на сьогодні понад пів тисячі недужих.

"Так, перша хірургія, проходьте будь ласка. Ви перші стали, проходьте будь ласка. Організували по відділенням, щоб воно було організовано, щоб люди могли і не було так", - говорить Світлана Якушевич, головна медична сестра Мукачівської ЦРЛ.

"Я думаю, що це мій громадянський обов'язок, поки я усвідомлюю", - зазначила Марія Саклан, жителька м.Мукачева.