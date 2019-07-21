Олег Тягнибок прийшов на виборчу дільницю разом із дітьми [ Редактировать ]
Лідер українських націоналістів Олег Тягнибок прийшов на дільницю разом із родиною. Голосував політик у Києві близько полудня. Каже, на кожні вибори бере своїх дітей - привчаючи їх, до демократичних інституцій та практик.
"Сьогодні дуже важливо, щоб кожен пам'ятав місію нашого покоління, завдання нашого покоління. А завдання нашого покоління - щоб наші діти і внуки вже ніколи не боролися за Україну. Хай наше покоління буде останнє, яке буде боротися за Україну. І от я дуже радий сьогодні, що таки явка є висока, люди приходять і всупереч всім тим прогнозам - українці є політично активними", - наголосив Олег Тягнибок, лідер партії "Свобода".
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