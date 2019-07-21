Выборы в Раду: на первом зарубежном участке завершили голосование [ Редактировать ]
На избирательном участке в Австралии, который открылся первым среди иностранных участков, завершилось голосование на досрочных выборах в Верховную Раду.
Участок в Канберре, образованный при посольстве Украины, открылся первым среди всех зарубежных участков - в 23:00 по киевскому времени еще накануне. Проголосовать там могли и граждане Украины из Новой Зеландии.
По данным комиссии, по состоянию на 16:00 по местному времени проголосовали 50 украинцев. Окончательные данные по явке объявят позже.
После Австралии голосовать начали украинцы в Японии и Южной Корее, позже - в Казахстане.
Всего в заграничном избирательном округе ЦИК сформировала 102 участковые комиссии. Украинцы голосуют в 72 странах мира.
Выборы в парламент завершатся после закрытия последнего участка в Сан-Франциско. Голосование там продлится до 6 утра по Киеву 22 июля.
Смотрите также, первые данные о явке избирателей на выборах в Верховную Раду.
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