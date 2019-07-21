В Одесской области заминировали избирательные участки [ Редактировать ]
Об этом во время скайп-включения сообщил председатель территориальной организации "Оппозиционной платформы - За жизнь" Одесчины Николай Скорик.
"На участках 107, 108, 109 133 округа поступило сообщение о минировании. Сейчас там работают специалисты-взрывотехники", - сообщил Николай Скорик.
По его словам, во время избирательной кампании Одесса сожалению стала одним из лидеров по нарушениям предвыборного законодательства, и в первую очередь это было со стороны мажоритарщиков.
"Да, в день тишины на 139 округе - это касалось Александра Пресмана, на 142-м - Антона Киссе. Сегодня вызывает беспокойство ситуация на 139-м округе. Мы прогнозируем провокации от некоторых кандидатов-мажоритарщиков, а это может существенно повлиять на подсчет голосов. На 12:00 явка избирателей в Одесской области составила 19.91% и 18,23% по городу Одессе", - отметил Николай Скорик.
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