Об этом во время скайп-включения сообщил председатель территориальной организации "Оппозиционной платформы - За жизнь" Одесчины Николай Скорик.

"На участках 107, 108, 109 133 округа поступило сообщение о минировании. Сейчас там работают специалисты-взрывотехники", - сообщил Николай Скорик.

По его словам, во время избирательной кампании Одесса сожалению стала одним из лидеров по нарушениям предвыборного законодательства, и в первую очередь это было со стороны мажоритарщиков.

"Да, в день тишины на 139 округе - это касалось Александра Пресмана, на 142-м - Антона Киссе. Сегодня вызывает беспокойство ситуация на 139-м округе. Мы прогнозируем провокации от некоторых кандидатов-мажоритарщиков, а это может существенно повлиять на подсчет голосов. На 12:00 явка избирателей в Одесской области составила 19.91% и 18,23% по городу Одессе", - отметил Николай Скорик.