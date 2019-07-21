Во Львове на избирательном участке человеку выдали сразу 10 бюллетеней. Женщина заполнила эти бюллетени и бросила их в урну, передает "Громадське".

"Из-за невнимательности и отсутствие опыта у членов УИК, которые выдавали избирательные бюллетени, женщина получила на руки 10 бюллетеней для голосования в мажоритарном округе. Для удобства члены комиссии погрупувалы бюллетени по 10 штук. Избирательный ящик, куда бросили бюллетени, опечатали, хотя и с определенным опозданием", - сообщили в комитете избирателей Львовщины.

По словам главы участковой комиссии Валентины Матвеевой, женщина сама взяла бюллетени со стола.

Правоохранители опросили женщину, 1995 года рождения, и главу комиссии.

Ранее мы писали о том, что в Полтавской области нарушения избирательного законодательства осуществляли и члены УИК, и избиратели.