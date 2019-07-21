10 бюллетеней в одни руки: зафиксировано нарушение на выборах [ Редактировать ]
Во Львове на избирательном участке человеку выдали сразу 10 бюллетеней. Женщина заполнила эти бюллетени и бросила их в урну, передает "Громадське".
"Из-за невнимательности и отсутствие опыта у членов УИК, которые выдавали избирательные бюллетени, женщина получила на руки 10 бюллетеней для голосования в мажоритарном округе. Для удобства члены комиссии погрупувалы бюллетени по 10 штук. Избирательный ящик, куда бросили бюллетени, опечатали, хотя и с определенным опозданием", - сообщили в комитете избирателей Львовщины.
По словам главы участковой комиссии Валентины Матвеевой, женщина сама взяла бюллетени со стола.
Правоохранители опросили женщину, 1995 года рождения, и главу комиссии.
Ранее мы писали о том, что в Полтавской области нарушения избирательного законодательства осуществляли и члены УИК, и избиратели.
по теме
Явка на выборах в Раду: как голосуют украинцы
21 июля 2019 украинцы голосуют за кандидатов в народные депутаты нового состава парламента
В Австралії, Японії та Південній Кореї завершилися голосування на виборчих дільницях
За даними ЦВК, за межами України працюватимуть 102 виборчі майданчики, вони становлять єдиний закордонний виборчий округ
Наталія Королевська проголосувала на виборчій дільниці у Слов'янську
Наталія Королевська лишилася задоволена від велелюдності українців на виборчому майданчику
Представники "Опозиційної платформи - За життя" закликають українців проголосувати на виборах
Лідери політсили підкреслили, вони проголосували за мир в державі та закликали до цього й українців
Вибори-2019: що не можна робити під час голосування
До правоохоронних органів надійшли повідомлення порушення виборчого процесу на дільницях