В день голосования 21 июля в Полтаве на участке №531155 осуществлялась выдача бюллетеня только одним членом УИК. Нарушение зафиксировано на видео.

Кроме того, в селе Сенча Полтавской области избиратель предпринял попытку проголосовать без паспорта. Нарушение было зафиксировано наблюдателем, после замечания члены комиссии отказались выдавать избирателю бюллетень без необходимых документов.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" призывает избирателей и членов избирательных комиссий ответственно относиться к процессу волеизъявления и помнить об уголовной ответственности, предусмотренной законом за нарушение избирательного законодательства.