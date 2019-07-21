В Полтавской области нарушения избирательного законодательства осуществляли и члены УИК, и избиратели [ Редактировать ]
В день голосования 21 июля в Полтаве на участке №531155 осуществлялась выдача бюллетеня только одним членом УИК. Нарушение зафиксировано на видео.
Кроме того, в селе Сенча Полтавской области избиратель предпринял попытку проголосовать без паспорта. Нарушение было зафиксировано наблюдателем, после замечания члены комиссии отказались выдавать избирателю бюллетень без необходимых документов.
"Оппозиционная платформа - За жизнь" призывает избирателей и членов избирательных комиссий ответственно относиться к процессу волеизъявления и помнить об уголовной ответственности, предусмотренной законом за нарушение избирательного законодательства.
по теме
"Опозиційна платформа - за життя" закликає відновити контроль за цінами на товари першої необхідності - Юрій Бойко
Юрій Бойко відвідав міста Полтавської області, щоб особисто поспілкуватися з жителями - люди скаржилися політикові на низькі пенсії, високі тарифи та неналежні медичну допомогу
Наталія Королевська проголосувала на виборчій дільниці у Слов'янську
Наталія Королевська лишилася задоволена від велелюдності українців на виборчому майданчику
Представники "Опозиційної платформи - За життя" закликають українців проголосувати на виборах
Лідери політсили підкреслили, вони проголосували за мир в державі та закликали до цього й українців
Под Полтавой мужчина зверски убил жену
Известно, что в полицию поступило сообщение о том, что по улице ходит мужчина и рассказывает прохожим об убийстве своей жены
Представники "Опозиційної платформи - За життя" закликають українців прийти на вибори
Лідери політсили підкреслили, вони проголосували за мир в державі та закликали до цього й українців