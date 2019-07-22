ЧП на пляже: утонул молодой парень [ Редактировать ]
Фото: Измаил. Сегодня
В понедельник, 22 июля, около 17:00, в городе Измаил, на пляже утонул 17-летний парень. Перед тем как уйти под воду, парень просил о помощи. Об этом сообщает "Измаил. Сегодня".
На месте происшествия работает полиция и спасатели. Поиски тела продолжаются.
Ранее сообщалось, что в Кирилловке трагически погиб 3-летний ребенок.
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