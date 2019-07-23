Зеленский уволил глав семи райадминистраций [ Редактировать ]
Президент Владимир Зеленский уволил глав семи районных государственных администраций. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте Офиса главы государства.
Согласно документам, чиновники уволены в связи с окончанием срока полномочий президента Украины.
Так, президент уволил:
- председателя Каменец-Подольской районной государственной администрации Хмельницкой области Василия Сукача;
- руководителя Стрыйской районной государственной администрации Львовской области Василия Зубрицкого;
- председателя Троицкой районной государственной администрации Луганской области Александра Иванова;
- председателя Новоайдарской районной государственной администрации Луганской области Виктора Сергиенко;
- председателя Марковской районной государственной администрации Луганской области Игоря Дзюбу;
- главу Кременской районной государственной администрации Луганской области Наталья Чехуту;
- главу Белокуракинской районной государственной администрации Луганской области Сергея Иванюченко.
Ранее мы писали о том, что Зеленский подписал антирейдерский указ.
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