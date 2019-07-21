21 липня - тривають дострокові вибори в Верхону Раду України. Яка атмосфера панує в штабі партії "Слуга народу" дізнавалась журналіст "Інтеру" Олена Зоріна.

"Щойно завершився брифінг лідера партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова. Більше запитань було до президента України володимира Зеленського, який пообіцяв, що перший закон, який ухвалить новоспечений парламент буде законопроект про імпічмент президента. Говорив також і про майбутнього прем'єра і от що він сказав:

Зараз буде нова Верховна Рада, з'явиться новий генеральний прокурор, ми працюватимемо над усіма обіцянками, які я давав впродовж своєї передвиборчої кампанії

Говорили і про коаліцію, але невіомо, які будуть результати за мажоритарними округами. От, що сказав голова партії:

Ми дуже вдячні всім, хто підтримав нашу політичну силу, ми впевнені, що отримаємо гарний результат на мажоритарних округах

Разумков додав, що цого політсила відкрита до діалогу. Він також додав, що сподівається на те, що нова коаліція з'явиться вже до вересня", - розповіла журналіт.