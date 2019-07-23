Известная украинская певица Настя Каменских часто радует поклонников новыми фото- и видео- публикациями. В этот раз артистка показала снимки с чувственной фотосессии. Там Каменских запечатлена в нижнем белье и топе.

"Чтобы мечты сбывались, нужно упорно над ними трудиться. Поставьте себе цели и идите к ней. Верьте в себя и никогда не останавливайтесь, ведь каждый шаг делает вас ближе к мечте. Не бойтесь трудностей, они закаляют характер. И не бойтесь, если что-то не получится с первого раза, ведь это опыт, благодаря которому вы учитесь. Будьте настойчивы, не отступайте от своих целей и все получится!", - подписала снимок знаменитость.

Читайте также Настя Каменских показала постельное фото с Потапом

Комментарии под фото были самыми разнообразными: "Эффектно", "Красотка", "настоящая красота", "Словно девушка по вызову", "Везёт же ее мужу",

"Попа толстая, не как у Ким", "Нереальная".

Раньше сообщалось о том, что Каменских взорвала сеть соблазнительным фото. А также Настя Каменских раскрыла секрет счастливой семейной жизни.