"Девушка по вызову": полуголая Каменских ошарашила поклонников [ Редактировать ]
Известная украинская певица Настя Каменских часто радует поклонников новыми фото- и видео- публикациями. В этот раз артистка показала снимки с чувственной фотосессии. Там Каменских запечатлена в нижнем белье и топе.
"Чтобы мечты сбывались, нужно упорно над ними трудиться. Поставьте себе цели и идите к ней. Верьте в себя и никогда не останавливайтесь, ведь каждый шаг делает вас ближе к мечте. Не бойтесь трудностей, они закаляют характер. И не бойтесь, если что-то не получится с первого раза, ведь это опыт, благодаря которому вы учитесь. Будьте настойчивы, не отступайте от своих целей и все получится!", - подписала снимок знаменитость.
Комментарии под фото были самыми разнообразными: "Эффектно", "Красотка", "настоящая красота", "Словно девушка по вызову", "Везёт же ее мужу",
"Попа толстая, не как у Ким", "Нереальная".
Раньше сообщалось о том, что Каменских взорвала сеть соблазнительным фото. А также Настя Каменских раскрыла секрет счастливой семейной жизни.
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